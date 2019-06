Traffico in tilt in A4: code per cinque chilometri

Sabato di passione per gli automobilisti in A4, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra i caselli di Montecchio Maggiore e di Montebello Vicentino e tra quest'ultimo e Soave.

La società A4 Brescia Padova comunica che si viaggerà su due corsie di marcia in entrambe le carreggiate (sia in direzione Milano che in direzione Venezia), dalle ore 20.00 di venerdì 21 giugno alle 24.00 circa di domenica 23 giugno 2019.