Auto vola nel fossato: cinque feriti tra cui tre bambini

Incidente lungo la Strada Postumia a Bolzano Vicentino poco prima delle 18 di sabato. Un'auto è uscita di strada ed è finita rovesciata nel fossato, dopo la perdita di controllo del conducente che viaggiava verso la città: feriti tre bambini e due adulti.

I pompieri accorsi da Vicenza hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato ai soccorsi insieme al personale del suem 118 degli occupanti, intanto tirati fuori dai passanti. Tutti e cinque i feriti sono stati trasferiti in ospedale dalle ambulanze arrivate sul posto. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità.