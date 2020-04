Auto sovraccarica, l'alt dei carabinieri: a bordo due neonati, conducente minaccia militari

Durante un controllo, i carabinieri della stazione di Rosà, hanno fermato un’auto con a bordo 4 adulti e 2 neonati, tutti di nazionalità moldava. Alla guida un 25enne, domiciliato a Bassano del Grappa, già sanzionato a marzo scorso per violazioni al dpcm per il contenimento del coronavirus.

Gli altri occupanti, una 27enne, residente a Bassano del Grappa, e altri due aduti in Italia per vacanza non hanno saputo giustificare ai carabinieri il loro spostamnto: prima hanno riferito di essere andati da amici, poi a cercare una farmacia.

Accompagnati al comando di Rosà, il conducente si è innervosito ed ha iniziato a minacciare i carabinieri con frasi molto pesanti, cercando di provocare la reazione dei militari, che nel frattempo ha ripreso con il proprio cellulare.

Riportato alla calma, si è visto elevare una sanzione amministrativa pari a 750 euro circa, mentre ad ogni singolo passeggero è stata contestata la sanzione di circa 373 euro. Il conducente è stato inoltre denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale mentre tutti sono stati denunciati per aver fornito false attestazioni a pubblico ufficiale. Inoltre, sono stati sanzionati per soprannumero di persone in autovettura e trasporto bambini senza alcun sistema di ritenuta.

