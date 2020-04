Si aggira tra le auto in sosta, residenti lanciano l'allarme: nel borsone arnesi da scasso

Nella tarda serata di domenica due pattuglie della Polizia locale sono intervenute in via Morosini, a Vicenza, dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza di una persona che si aggirava tra le auto in sosta.

Arruvatu sul posto, gli agenti hanno fermato un soggetto già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato trovato in possesso di tre cacciaviti e un cutter da cantiere, idonei allo scasso.

Gli oggetti erano contenuti in un borsone che è stato svuotato sul posto spontaneamente dal soggetto, già in possesso di foglio di via dal Comune di Vicenza. L'uomo è stato quindi segnalato, mentre gli arnesi sono stati sequestrati. Gli agenti hanno verificato che nessuna auto nella zona aveva segni di scasso o subito effrazioni.