Ruba un bancomat e si dà allo shopping sfrenato: nomade denunciato

A seguito di un’articolata attività investigativa, i militari della Stazione di Piovene Rocchette hanno denunciato per furto aggravato, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, D.D. vicentino 30enne.

L'uomo, il 14 gennaio, ha forzato un'auto parcheggiata fuori da un supermercato a Santorso: all’interno aveva trovato un telefono cellulare “Motorola E4” del valore di 100 euro circa, il portafogli contenente la somma contante di 350 euro, nonché un bancomat con il quale successivamente ha effettuato tre prelievi fraudolenti in Istituti di Credito di Schio e Thiene, per l’importo totale di 700 euro e un pagamento di 359 euro presso un supermercato di Thiene per l’acquisto di un televisore da 35”.

I militari hanno cercato di raccogliere quante più videoregistrazioni possibili dai vari luoghi dove D.D. aveva commesso i reati, riuscendo infine a riconoscerlo; giunti presso la sua roulotte ad Albaredo d’Adige per effettuare una perquisizione, hanno trovato all'interno proprio il televisore che aveva acquistato con il bancomat rubato, nonché il giubbotto e la sciarpa che indossava il giorno del furto. A seguito delle risultanze ottenute. Il D.D. è stato denunciato a piede libero alla Procura di Vicenza