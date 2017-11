Altavilla Vicentina: ubriaco esce di strada e poi insulta vigili e passanti

Convocato per i verbali al comando della polizia locale martedì mattina il 25enne rumeno era tutt'altra persona. Pentito di quello che aveva fatto tre giorni prima, ha chiesto scusa agli agenti. Questo non toglie che adesso dovrà affrontare la giustizia e un'ammenda salata per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, oltre che rispondere di guida in stato d'ebrezza con conseguente patente ritirata.

Verso le 19:30 di sabato il giovane è uscito di strada con la sua Peugeot 205 centrando la recinzione della TNT di Altavilla in via Retrone. Gli abitanti della zona, spaventati per il rumore dello schianto, sono andati a vedere che cos'era capitato. Di certo non si aspettavano la reazione del rumeno che ha cominciato a inveire verso loro. Sul posto, poco dopo, è arrivata anche una pattuglia della polizia locale dell'Unione Terre del Retrone che ha subito lo stesso trattamento.

Il 25enne ha rivolto verso gli agenti insulti pesanti, cerando anche di aggrederli tanto che quest'ultimi hanno chiamato una gazzella dei carabinieri. Alla fine il giovane è stato ammanettato e portato in ospedale da un'ambulanza del Suem precedentemente chiamata. La follia è continuata anche contro medici e infermieri. Il giovane, che aveva nel sangue un tasso alcolemico di 2,71 grammi litro, si è camato con molta difficoltà ed è stato dimesso domenica mattina. Oggi le scuse al comando della polizia locale che però non serviranno a impedirgli l'inevitabile procedimento penale.