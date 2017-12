Addio a Paolo Colla: lutto per l'ex amministratore Aim

È scomparso ieri, dopo una lunga malattia, Paolo Colla, ex amministratore unico di Aim. Volto molto conosciuto in città, fra tre giorni avrebbe compiuto 61 anni. Molti i messaggi di cordoglio, a cominciare da quello del sindaco Variati: “Vicenza perde un amministratore colto, preparato e generoso".

Colla, laureato in Economia aziendale a Venezia, ha lavorato in molte città italiane - Trieste, Milano, Genova, Ferrara, Rovigo, Torino - prima di tornare nella sua città nel 2011 ricoprendo il ruolo di amministratore delle Aziende di San Biagio fino alla scorsa estate, quando si è ritirato per motivi di salute.

Il sindaco Achille Variati ha voluto ricordarlo con una nota: "Eravamo amici fin dalla fine degli anni ‘70. Siamo stati entrambi impegnati nei movimenti giovanili e siamo stati insieme in consiglio comunale nel 1980. La sua passione per la politica unita all’impegno professionale ed imprenditoriale lo ha reso manager intelligente e lungimirante. Per questo gli ho chiesto, per due mandati, di guidare il più grande gruppo pubblico cittadino qual è Aim Spa. Con la sua gestione il bilancio dell’azienda ha avuto utili e margini operativi tra i più significativi per le attività del settore. Non può che esserci, quindi, gratitudine della città nei confronti di chi l’ha servita con rigore”.