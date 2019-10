Auto in manovra urta il parapetto e rischia di precipitare dal terzo piano di un palazzo

Nel primo pomeriggio di mercoledì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in viale Sant'Agostino, a Vicenza, per mettere in sicurezza un'auto sul terrazzo di un fabbricato, che durante una manovra da parte della conducente ha divelto il parapetto, rischiando di precipitare dal terzo piano.

I Vigili del fuoco hanno rimosso la Toyota Yaris e la balaustra danneggiata di cui alcuni pezzi sono stati recuperati sul marciapiedi, nessuna persona è rimasta coinvolta. La conducente che era ha bordo dell'auto con il marito, ha dichiarato un malfunzionamento dell'auto. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.