Perde il controllo dell'auto che si ribalta in un fossato: ferita una donna

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. La vettura si ribalta in un fosso e la conducente, una 65enne di Malo, rimane incastrata tra le lamieri dell'abitacolo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 in via Gombe a Thiene, nei pressi del centro commerciale.

I vigili del fuoco, arrivati da Schio hanno messo in sicurezza l’auto, stabilizzandola, ed estratto la conducente. La donna è stata trasferita in ospedale con un codice di media gravità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.