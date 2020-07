Auto in fiamme in autostrada: incendio spento dai pompieri

Alle 20:30 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di Montebello e Soave in direzione Milano per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita.

L’automobilista mentre percorreva l’autostrada con un'altra persona, si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato in corsia di emergenza e sono scesi, mentre la vettura prendeva fuoco. I vigili del fuoco arrivai da Lonigo hanno spento le fiamme della Bmw 520 diesel completamente avvolta dalle fiamme.

Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale.