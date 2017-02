Auto esce di strada sulla Postumia: conducente liberato dai vigili del fuoco

Un altro incidente lungo la strada Postumia SR53 e sempre all'altezza dei mangimifici Veronesi, dopo il tragico tamponamento di giovedì nel quale ha perso la vita Giorgio Beggiato. Fortunatamente in questa circostanza l'uomo che guidava l'automobile finita fuori strada non ha riportato ferite gravi.

Verso le 17 di giovedì una Hyundai bianca è improvvisamente sbandata, per cause ancora da accertare, terminando la sua corsa in un piccolo dirupo, vicino a una fitta boscaglia. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il conducente dalla macchina che aveva lievi difficoltà ad uscire dall'abitacolo un po' per lo shock subito e un po' per la sua costituzione robusta.

L'uomo è stato portato al pronto soccorso di Cittadella ma non sembra abbia subito particolari traumi.