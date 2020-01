L'auto scivola sul ghiaccio e finisce nella scarpata: conducente ferito

Verso mezzogiorno e mezzo di Capodanno il Soccorso alpino di Asiago è stato messo in contatto dalla Centrale operativa del 118 con un uomo, che era uscito di strada con la propria macchina, ma non sapeva dove si trovava.

Dalla descrizione dell'itinerario seguito e del luogo, i soccorritori hanno intuito l'incidente potesse essere avvenuto in località Barenthal e con due jeep si sono portati sul posto. Una volta arrivati, hanno presto individuato il punto.

Scendendo da una strada forestale, in un tratto ghiacciato M.P., 35 anni, di Imola, aveva perso il controllo dell'auto finendo di lato. Era uscito da solo, era in piedi e aveva sbattuto la testa procurandosi un taglio. Mentre i Vigili del fuoco sopraggiunti nel frattempo mettevano in sicurezza l'auto, i soccorritori hanno riportato l'infortunato sulla strada, per poi accompagnarlo direttamente all'ospedale di Asiago.