Auto cappottata in un campo: due feriti, uno in gravi condizioni

È di due feriti, uno dei quali ricoverato in codice rosso all'ospedale di Vicenza il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 18 a Peschiera dei Muzzi a Sovizzo per un'auto finita fuori strada in un campo agricolo. Ancora da stabilire le cause dell'incidente, ma a quanto sembra non ci sono responsabilità di altre vetture.

La squadra dei pompieri arrivata da Vicenza ha estratto un uomo rimasto incastrato nell'auto rovesciata su un fianco, mentre un'altra persona è riuscita a venire fuori autonomamente. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del sinistro. È ancora in corso il recupero dell'auto.