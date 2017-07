Vicenza, 46enne coltiva maria sul balcone: "Non sequestratela, l'ho cresciuta con amore"

Una pattuglia dei carabinieri, mentre stava effettuando un controllo in zona viale della Pace al fine di prevenire furti in abitazione, nel primo mattino di mercoledì hanno notato sul balcone di un appartamento al terzo piano di un condominio delle piante che sembravano di marijuana.

Con il supporto di altre due pattuglie i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare al fine di accertare di che piante si trattasse. Alla porta si è presentata una signora austriaca 46enne che ha confermato la presenza di quattro piante dell’altezza di circa settanta centimetri. "È canapa indiana e le ho cresciute con dedizione per uso personale".

In effetti la piccola coltivazione veniva annaffiata con un sistema di irrigazione a goccia ed era protetta da un telo bianco per difernderla dal sole. La signora, quando ha capito che le sue piante sarebbero state sequestrate, si è mostrata particolarmente dispiaciuta visto le cure amorevoli con le quali le stava coltivando. La 46enne è stata quindi segnalata in prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.