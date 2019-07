La ex aspetta un figlio dal nuovo compagno: bassanese dà in escadescenze

La notizia della gravidanza della ex ha mosso dentro di lui un sentimento di rabbia e gelosia che l'ha portato a dare in escandescenze. Protagonista della vicenda un operaio 38enne bassanese, A.F., arrestato dai carabinieri per il reato di atti persecutori.

Dal 2015 si era separato dalla moglie 31enne ma, nonostante fosse trascorso del tempo, non era riuscito a darsi pace tanto che la notizia che la ex aspettasse un figlio dal nuovo compagno l'ha fatto tornare da lei con minacce e molestie. La donna ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno proceduto all'arresto. L'uomo si trova ora ai domiciliari.