Vicenza, 10mila euro di multa per atti osceni: "Stavo facendo pipì"

Martedì sera, alla 20:30, a San Lazzaro, una vigilessa in borghese passeggiando vicino alla ciclabile tra via Corelli e via Montale, vede un giovane in piedi che, al suo passaggio, si tira giù i pantaloni e inizia a masturbarsi.

La donna si allontana e chiama i colleghi, i quali trasferiscono per competenza la segnalazione al 113. La polizia rintraccia un 23enne del Bangladesh in bicicletta, con regolare permesso di soggiorno, che ha dichiarato che stava solo facendo pipi.

L'uomo non è stato creduto e multato per atti osceni in luogo pubblico per 10mila euro.