Attentato a Barcellona: un bassanese tra le vittime

Anche un ragazzo di Bassano tra le 14 vittime - due delle quali italiane - dell'attentato di Barcellona di giovedì. Luca Russo, ingegnere bassanese 25enne era in vacanza con la sua ragazza e stava passeggiando sulle Ramblas quando è scoppiato l'inferno. Per lui non c'è stato niente da fare, mentre la fidanzata è rimasta ferita ma non in gravi condizioni.

Luca si era laureato in ingegneria lo scorso settembre all'università di Padova e lavorava in un'azienda a Carmignano di Brenta. Era in vacanza nella città spagnola con Marta Scomazzon, la sua ragazza.



L'altra vittima è Bruno Gullotta, 35enne di Legnano, in vacanza con la compagna e due figli. Altri tre italiani sono rimasti feriti come risulta all'ambasciata italiana in Spagna che conferma come due dei nostri connazionali sono stati già dimessi, mentre il terzo non è grave.