Spari contro casa Gervasutti: nessuno ha visto niente

Proseguono serrate le indagini sui 5 colpi di pistola sparati l'altra notte in via Ravizza a Padova contro la casa di Ario Gervasutti, ex direttore del Il Giornale di Vicenza, attualmente a Il Gazzettino.

Gli inquirenti, abbottonati nel più assoluto riserbo, stanno indagando a 360° gradi, sia nella vita privata sia in quella professionale del giornalista 55enne, sposato e padre di due figli.

Secondo indiscrezioni, che si rincorrono da lunedì, nessuno dei vicini avrebbe sentito nulla, oltre ai colpi, nè visto qualcuno allontanarsi. I video delle telecamere presenti in zona al vaglio degli investigatori, confermerebbero queste tesimonianze ufficiose.