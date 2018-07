Cinque colpi di pistola contro la casa di Ario Gervasutti

Cinque colpi di pistola sono stati sparati nella notte tra domanica e lunedì a Padova, in zona Chiesanuova: il bersaglio era la casa di Ario Gervasutti, giornalista de Il Gazzettino ed ex direttore de Il Giornale di Vicenza, Ario Gervasutti. In casa c'era anche la famiglia del collega. Immediato l'intervento dei carabinieri che ha avviato le indagini ed effettuato i rilievi sulla scena del crimine.