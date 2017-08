Strage di Barcellona: attesa per lunedì notte la salma di Luca

È previsto per lunedì notte il rientro in Italia delle salme di Luca Russo e Bruno Gulotta, i due ragazzi uccisi nell'attentato di giovedì a Barcellona quando un furgone si è lanciato sulla folla nella Rambla. Le pratiche burocratiche per il nulla osta stanno per essere concluse e i corpi dei due ragazzi rientreranno con un volo Boeing Kc 767 dell’Aeronautica militare.

Dalla Spagna l'areo atterrerà a Roma e le salme saranno trasportate con un'ambulanza al policlinico Gemelli per l'autopsia. I due feretri dovrebbero arrivare martedì mattina all'aeroporto di Verona da dove poi proseguiranno per le rispettive destinazioni di residenza: Bassano del Grappa per Luca e Legnano per Bruno. Ad attendere Luca a Roma ci saranno anche la sorella a la madre del 25enne bassanese. I funerali di Luca si svolgeranno a Bassano del Grappa. La ragazza di Luca, Marta, che ha riportato fratture a un braccio e un piede nel sanguinoso attentato, dovrebbe invece rientrare in Italia nella giornata di mercoledì.

UCCISO L'ATTENTATORE. Nel frattempo la polizia catalana ha affermato di aver ucciso nella località di Subirats - a una cinquantina di km da Barcellona - un presunto terrorista che avrebbe indosso "quella che sembra una cintura esplosiva", senza fornire ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo. Per i media spagnoli l'uomo ucciso dagli agenti sarebbe Younes Abouyaaqoub, il killer della Rambla in fuga dopo l'attentato. Secondo fonti della polizia l'uomo avrebbe urlato "Allah è grande".

Abouyaaqoub era l'ultimo terrorista rimasto a piede libero dopo il duplice attacco in Catalogna. Altri cinque sono rimasti uccisi a Cambrils e, tra loro, il diciassettenne Moussa Aboukabir in un primo momento considerato protagonista della strage di Barcellona. Altri tre sono detenuti. Due dei componenti sono morti in una casa di Alcanar, saltata in aria mercoledì notte. In questo sito sono state rinvenute 120 bombole di butano, oltre a tracce di materiali utili per la costruzione di un ordigno, come il pericoloso triperossido di triacetone (TATP), spesso usato dallo Stato islamico (Isis) nei suoi attentati.

Sul web sono presenti un filmato e delle foto che mostrano il furgone dei terroristi mentre compiono la strage: abbiamo scelto di non divulgare questi documenti per rispetto alle vittime.