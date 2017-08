L'addio a Luca: centinaia di messaggi sui social e l'appello della sorella: "Riportiamolo a casa"

Moltissimi i post di cordoglio e anche di rabbia per la scomparsa di Luca Russo. "Nasciamo senza portare nulla, moriamo senza portare via nulla. Ed in mezzo litighiamo per possedere qualcosa" è stato il suo ultimo post