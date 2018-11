Attacco informatico in azienda, l'azienda trevigiana: «Nulla a che fare con l'ex dipendente»

Il caso ha richiesto alcuni mesi di indagine prima di essere risolto. La denuncia, finita alla fine di maggio sui tavoli della questura berica, rigurdava la vicenda di un 45enne che è entrato nel sistema informatico di una software house vicentina cancellando tutti i dati contenuti nei loro server.

Alla fine il tecnico informatico, denunciato la scorsa settimana per "accesso abusivo di sistema informatico", ha ammesso di essere entrato nei server aziendali. L'uomo aveva in passato lavorato per un'azienda di Casier in provincia di Treviso, incaricata della manutenzione dei server della software house vicentina

«Il rapporto di lavoro tra noi e l'ex dipendente si era interrotto oltre 6 mesi prima che venisse compiuto il presunto reato e ormai da mesi, la nostra società nulla aveva a che fare con il suo ex dipendente»

sottolinea l'azienda trevigiana che precisa: