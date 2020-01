Assalto a portavalori Battistolli in autostrada: inferno di fuoco

Inferno di fuoco in autostrada, sull'A1, nei pressi di San Zenone, tra Lodi e Milano nella notte tra martedì e mercoledì 29 gennaio.

Dei malviventi, come scrive Milanotoday, avrebbero assaltato un portavalori della Battistolli, la ditta di vigilanza privata vicentina. Le informazioni sono ancora poche e frammentarie. L'episodio è avvenuto sull'A1 nord all'altezza con la Teem (Tangenziale esterna milanese), a San Zenone (Milano), intorno alle 23. Autostrade per l’Italia ha comunicato dopo la mezzanotte che il tratto di autostrada chiuso è in direzione di Milano e che i veicoli coinvolti sono almeno sette. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con due chilometri di coda. Inoltre è stata chiusa l’entrata di Lodi in entrambe le direzioni. Chi viaggia verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Lodi, può percorrere la via Emilia e rientrare in autostrada a Melegnano.

Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia Stradale, i vigili del fuoco di Lodi e i soccorritori del 118 inviati da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) con ambulanze e automediche.

Secondo quanto è trapelato, sembrerebbe un assalto di un furgone blindato portavalori. Un caso molto simile a quello che avvenne 6 anni fa, in un tratto di autostrada non lontano, di mattina: nel 2014, infatti, un portavalori della medesima azienda venne rapinato da un commando armato a Pieve Fissiraga (Lodi).

Assalto fallito

Oltre al mezzo, sono rimaste coinvolte nell'incendio altre auto andate completamente distrutte. Si tratta di auto con tutta probabilità rubate nei giorni precedenti dalla banda e poi usate per la tentata rapina. I malviventi hanno gettato migliaia di chiodi sul manto stradale. A quanto pare, però, non è bastato perché il furgone blindato è riuscito a trovare riparo in un'area di servizio. Secondo quanto trapela dall'intensa dalle indagini della Polizia di Stato di Lodi e della Stradale, nessuna delle guardie giurate è rimasta ferita. A far desistere il commando anche la presenza, in zona, di una pattuglia della polizia.