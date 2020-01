Botto nella notte: malviventi fanno saltare il bancomat

La dinamica è sempre la stessa: una carica di esplosivo nel cuore della notte, lo sportello ATM divelto e svuotato del contante, e poi la fuga repentina. Questa volta i ladri, verso le 3 di sabato, hanno preso di mira la Bpm di corso Mazzini in pieno centro ad Arziganano.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che stanno indagando per risalire ai responsabili anche attraverso le telecamere di sicurezza, a mettere a segno il colpo sono stati quattro banditi che, dopo aver prelevato i soldi, sono prima fuggiti a piedi e poi in auto. L'importo rubato è ancora in via di quantificazione ma si parla di circa 50mila e uro.