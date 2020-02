Assalto alla ditta di surgelati, otto camion scassinati: danni per diecimila euro

Tremila euro di cibo congelato asportato e 7000 euro di danni ai furgoni con cella frigoferifera pieni di merce e pronti per partire il giorno dopo il furto. È questo il bilancio del colpo messo a segno da una banda di malviventi nella notte tra mercoledì e giovedì in via Serenissima a Grisignano in una ditta dove erano parcheggiati i furgoni Bo-Frost.

I ladri hanno prima manomesso l'impianto di allarme e di sorveglianza in modo da agire indisturbati e non lasciare traccia del loro passaggio per poi forzare la porta d'ingresso del magazzino. Una volta entrati hanno manomesso otto furgoni contenenti i generi alimentari surgelati facendo razzia del cibo e scomparendo nel nulla.

Ai responsabili del magazzino, una volta scoperto il furto, non è rimasto altro che sporgere denuncia ai carabinieri che stanno indagando sul fatto, questa volta non aiutati dalle immagini della videosorveglianza.