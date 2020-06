Assaltano il bancomat ma arrivano i carabinieri: fuga e inseguimento

Mancato furto al bancomat di un istituto di credito a Sandrigo. L'agenzia Unicredit è stata presa di mira da alcuni ladri che stavano tentando di scardinare la porta d’ingresso per portarsi via l'intera cassaforte o far esplodere il bancomat, ma il progetto è fallito.

Il forte rumore provocato intorno alle 3:30 di notte di domenica ha insospettito alcuni abitanti che hanno visto armeggiare sulla porta della banca, quattro individui con il volto coperto e quindi hanno avvisato subito il 112. I malviventi, intuendo di essere stati scoperti, sono saliti repentinamente a bordo di una potente Alfa Romeo Giulietta di colore scuro fuggendo dal centro cittadino.

L'auto in fuga a velocità pericolosa è stata intecettata da una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Thiene all’altezza di piazza Vittorio Emanuele a Sandrigo. Immediata l’inversione di marcia della gazzella che ha ingaggiato un breve inseguimento dei fuggitivi. Una corsa proseguita per almeno tre chilometri, fino all'altezza del Bar Bianco di Latte Busche dove i ladri, sempre a forte velocità, sono stati avvistati da un’altra pattuglia dei carabinieri di Dueville giunta in rinforzo. Grazie al vantaggio di cui godevano i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce in via Marosticana a Caldogno verso Vicenza.

Il sopralluogo, eseguito immediatamente dopo presso la filiale Unicredit, ha permesso di rinvenire elementi utili per le indagini. Infatti, sono stati recuperati e sottoposti a sequestro alcuni attrezzi da scasso abbandonati sul posto dai malviventi prima della precipitosa fuga. Le indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Thiene proseguono per individuare i componenti della banda dedita a questo tipo di assalti.