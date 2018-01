Asigliano, incendio baracca: paura per scoppio bombola gpl

Alle ore 4.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Corridoni ad Asigliano Veneto per l’incendio di una baracca di lamiera di circa 30 metri quadrati adibita a legnaia e ricovero attrezzatura. Le squadre accorse da Lonigo, Vicenza e Legnago con tre automezzi e dodici operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando l’estensione all’attigua abitazione e altre baracche vicine.

Coinvolta nell’incendio anche una bombola di gpl, che è stata raffreddata e messa in sicurezza dalle squadre intervenute. Lambita dalle fiamme anche una cisterna di gasolio non più utilizzata. Le cause del rogo di probabile origine elettrica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e smassamento di tutto il materiale coinvolto sono terminate intorno alle ore 8.

