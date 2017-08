Asiago, pompieri recuperano cane finito in crepaccio

Nel primo pomeriggio di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di malga Mandrielle in località Marcesine di Asiago per il salvataggio di un cane caduto in una fenditura del terreno profonda oltre dieci metri.



Cleo era in compagnia dei proprietari quando è scomparso alla loro vista. I padroni, cercandolo, hanno sentiti i guaiti dell’animale provenire da una delle diverse buche presenti nel terreno, ma senza riuscire a individuarlo. Alla seconda discesa dell’operatore SAF (speleo alpino fluviale) in una delle cavità il meticcio di media taglia è stato individuato. Il cane si trovava in un angolo della profonda cavità, leggermente ferito e tremolante.



L’animale è stato imbragato e issato in superficie, dove è stato soccorso dai componenti della squadra e dai felici proprietari per il recupero andato a buon fine.