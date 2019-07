In centro a folle velocità, pirata colpisce BMW e fugge: multa all'auto danneggiata

Piccolo incidente senza conseguenze se non al proprietario di una BMW che ha preso una multa dalla polizia locale pur essendo la parte lesa dopo la fuga del pirata stradale che ha causato un notevole danno all’auto parcheggiata in Via Cavour ad Asiago.

Attorno alle 17 di domenica pomeriggio, un’automobile ha percorso la stretta via a forte velocità, sbandando e centrando la BMW parcheggiata, facendola quindi sbattere contro il muro di un’abitazione. Fortunatamente nessun pedone stava transitando in quel momento sul marciapiede.

Per il proprietario della BMW colpita dall’auto poi fuggita, oltre al danno la beffa: infatti, i vigili hanno elevato una contravvenzione per aver occupato il marciapiede, non sapendo che l’auto si trovava in quella posizione a causa dell’incidente e non certo per volontà del proprietario.

Via Cavour è una delle molte strade del centro di Asiago monitorate costantemente dalle telecamere di sicurezza che potrebbero far risalire al pirata stradale che ha causato il danno. Il propietario della BMW danneggiata adesso spera che la contravvenzione sia annullata.