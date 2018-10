Maltempo, emergenza ad Asiago: black out da 20 ore

Emergenza cessata in città ma situazione ancora critica in provincia, sopratutto sull'Altopiano di Asiago dove continua il black out dalle 17 di lunedì e dove i vigili del fuoco sono impegnati fin dalle prime ore dell'alba per la rimozione dalle strade di alberi caduti. Ancora chiusa la strada statale Val D'Assa che collega Camporovere al trentino mentre sia la strada del Costo che la strada Asiago-Bassano sono state liberate.

La popolazione è senza luce, forse per una centralina Enel fuori servizio e per gli alberi che hanno travolto molte linee elettriche. Il consiglio comunale di Asiago. riunitosi per affrontare l'emergenz, lunedì si è tenuto a lume di candela (foto). L'ospedale è stato servito da gruppi elettrogeni. Dalle ultime informazioni dei vigili del fuoco nessuna persona sarebbe in stato di isolamento o di emergenza. Due persone disperse sono infatti state ritrovate martedì mattina prima delle 7.