Maltempo, Asiago in ginocchio: 24 ore di black out e boschi devastati

L'isolamento dell'Altopiano, un isolamento che dopo le bombe d'acqua cadute sull'Altopiano nella giornata di martedì ha messo letteralmente in ginocchio sopratutto Asiago. Una notte passata al buio pesto, con la mancanza totale di corrente elettrica in tutto il paese. Un black out iniziato alle 17 di lunedì e che continua a durare. Sono ormai quasi 24 ore di mancanza di acqua calda, di corrente per i frighi e per gli elettrodomestici e di riscaldamento elettrico che non funziona.

I telefonini vengono ricaricati solo da chi ha riserve di energia nei caricabatterie portatile ma, dalle testimonianze che arrivano, sono solo pochi i gestori telefonici che assicurano la linea. Nei frighi le scorte di cibo iniziano ad andare a male. Alcuni supermercati si sono già attrezzati con gruppi elettrogeni portatili mentre l'ospedale ha da subito attivato i generatori. Non si conosce invece la situazione di altre strutture sensibili come le case di riposo.

Nella giornata di lunedì la pioggia a catinelle e il forte vento ha formato dei vortici a un metro da terra che hanno colpito molti boschi dell'Altopiano. Praticamente raso al suolo il bosco di Camporovere ma molti altri hanno subito pesanti danni, come il bosco in località Maddarello, a nord di Asiago. Tutte le strade principali dell'Altopiano - a quanto sembra ora quasi tutte liberate - sono state interessate da cadute di alberi.

Una vera e propria desolazione sulla quale al momento è difficile fare una valutazione e calcolare i metri cubi di legna persa e i danni relativi.