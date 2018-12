Furioso incendio in una villetta durante il pranzo di Natale: una persona ustionata

Pranzo di Natale di paura per una famiglia di Asiago. L'incendio scoppiato nel giorno di festa ha provocato ingenti danni a una villetta e il proprietario è finito in ospedale per ustioni fortunatamente non gravissime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre dell'Altopiano e si Schio, i carabinieri e la polizia locale per la regolazione della viabilità. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate dalle 13 alle 16:30 e hanno causato qualche problema al traffico.

L'INCENDIO

Verso le una la famiglia di Antonio Rigoni era tranquillamente impegnata a consumare il pranzo di Natale in compagnia di alcuni ospiti nella taverna della casa in via Sisemol al civico 19 quando i figli del proprietario hanno avvertito il padre di aver visto del fumo uscire dalla porta della mansarda al terzo piano.

L'uomo è salito immediatamente e ha aperto la porta della stanza adibita a ufficio dove, probabilmente da diverso tempo, si era sviluppato un incendio per cause elettriche che ha intaccato anche il sottotetto. L'entrata di ossigeno nell'ambiente chiuso ha provocato un ritorno di fiamma che ha investito il 42enne provocandogli delle ustioni sui capelli e sul volto che hanno richiesto il ricovero in pronto soccorso per le medicazioni. La famiglia è stata evacuata.

I pompieri arrivati sul posto hanno spento l'incendio che nel frattempo si era propagato su altre stanze del terzo piano e sul vano scale, causando ingenti danni alle pareti e ai mobili. Ingenti danni anche alla copertura dell'abitazione. Diversi focolai presenti nel sottotetto sono stati infatti spenti dai vigili del fuoco che hanno terminato le operazioni dopo tre ore di lavoro.