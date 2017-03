Asiago, a fuoco una casa: salvate in extremis le altre abitazioni

Un incendio è divampato in via Zocchi ad Asiago prima delle 15 di giovedì all'interno di una abitazione su più livelli. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente su una segnalazione di una passante che si è accorta che del fumo veniva fuori dalla casa, hanno spento il rogo evitando la propagazione delle fiamme alle abitazioni adiacenti di tutto il complesso.

Il fuoco ha bruciato gran parte del solaio in legno del primo piano dell'abitazione utilizzata come seconda casa e chiusa da domenica. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei pompieri.

Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’immobile sono terminate dopo circa tre ore. Sul posto i proprietari arrivati da Marostica.