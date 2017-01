Asiago, fuoco a sterpaglie, bosco salvato per miracolo

I vnon ce la fanno più. Sono due mesi che escono di notte e di giorno per interventi di spegnimento di fuochi pericolosi partiti soprattutto da sterpaglie. Delle, la maggior parte hanno origine da questo. Dopo il pericoloso incendio dello scorso lunedì , l’, che li ha impegnati per un’ora adin. Un rogo piccolo, mao, tanto che alcuni sempreverdi avevano già preso fuoco e l’incendio aveva cominciato a salire all’interno della pineta.Se un, proprietario di una stalla lì vicino, non avesse notato per caso il principio d’incendio, i pompieri non sarebbero mai arrivati al momento giusto per salvare il bosco. In qualche caso più raro caso, è colpa di piromani, ma più spesso sono iper preparare i propri terreni per la primavera, senza avvisare i pompieri, che mettono in pericolo la zona. Tanto più in questo momento in cui la neve si è sciolta ed è tutto secco. Si capisce che sono loro soprattutto sono recidivi, continuando a dare fuoco allo stessi pezzi di terra. Laper i Vigili di Asiago, tanto da chiedere almeno più aiuti nei controlli alla forestale.