Asiago, a fuoco 3000 metri di argine: in azione i vigili del fuoco

Ancora roghi in montagna. Mercoledì mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a spegnere un rogo di sterpaglie in via Francesco Baracca ad Asiago che ha interessato una vasta superficie.

Un incendio che si è rivelato più complicato del previsto, I pompieri di Asiago si sono infatti attivati con due automezzi e hanno lavorato per quasi un ora per domare le fiamme che si sono estese su 3000 metri quadrati lungo il terrapieno della vecchia ferrovia.