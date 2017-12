Rotzo, cocaina per il Capodanno: arrestato 53enne

Cinquantun grammi di cocaina pronti per essere piazzati nel mercato dell'altopiano in occasione del Capodanno e delle feste. Lo stupefacente è stato trovato ieri pomeriggio verso le 17 nell'auto dei M.I. altopianese del '64 disoccupato e con precedenti per spaccio.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato a Rotzo dopo che i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Thiene e della stazione di Asiago lo hanno intercettato mentre stava trasportando a bordo della propria autovettura la cocaina. La sostanza è stata sequestrata assieme a 800 euro in contanti considerati provento dell’attività di spaccio.