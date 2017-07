Asiago, cade in mountain bike: salvo grazie al telefonino

Verso le 11.30 il 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Asiago, ricevuta la chiamata da un uomo infortunatosi dopo essere caduto dalla propria mountain bike.



Il ciclista, che per sua fortuna era riuscito a prendere la linea in un punto con poca copertura, aveva detto di trovarsi lungo la ferrovia che scende da Asiago verso zona Campiello. Un soccorritore è subito partito e lo ha individuato poco dopo, dando indicazioni alla squadra in arrivo con il fuoristrada e all'ambulanza, fermatasi sulla strada.



Prestate le prime cure all'infortunato, un cinquantenne di Monte di Malo, che presentava un probabile trauma alla gamba, i soccorritori lo hanno caricato sulla jeep per trasportarlo 500 metri fino all'ambulanza diretta ad Asiago.