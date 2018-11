Maltempo: Asiago fuori dal black out grazie ai gruppi elettrogeni

Continua l’impegno delle task force di Terna, la Società che gestisce la rete di alta tensione, ed E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, composte da oltre 1.800 persone complessive tra risorse operative, tecnici e personale di imprese terze in campo senza sosta sin da lunedì per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla penisola e in particolare sul Triveneto, dove si sono verificati guasti diffusi sulla rete di alta tensione gestita da Terna e sulle linee di media e bassa tensione gestite da E-Distribuzione.

Grazie agli interventi proseguiti durante tutta la notte, senza soluzione di continuità, il servizio in provincia di Vicenza è in corso di normalizzazione, salvo casi isolati in aree non ancora raggiungibili.

LA SITUAZIONE NELLE ALTRE PROVINCE