Asiago, auto sbanda sul ciglio del burrone: tragedia sfiorata

Le nevicate di questi giorni in quota hanno reso molte strade in quota impraticabili, tanto da far passare un brutto quarto d'ora a tre vicentini che domenica pomeriggio, verso le 14, si erano avventurati verso la strada che porta a Monte Zebio. Nonostante la Mercedes 4X4, i turisti non hanno fatto i conti con i 40 cm di neve caduta su quella strada stretta, in via Val Giardini. Arrivati a un punto morto, vista l'impossibilità di proseguire, l'autista ha cercato di fare manovra per girarsi e ritornare verso valle, ma l'unico spazio che consentiva la manovra si è rivelato una trappola.

L'auto è infatti scivolata fermandosi in bilico sul ciglio della scarpata e il peggio è stato evitato per puro miracolo. I conducenti sono usciti illesi dall'abitacolo aspettando l'intervento dei vigili di fuoco di Asiago che hanno agganciato il veicolo mettendolo in sicurezza e permettendo ai turisti di rientrare in autonomia dopo la spiacevole avventura. “Sull'altopiano – fanno sapere i pompieri – le strade sono libere nei centri abitati ma attenzione a salire di quota: sopra ai 2000 metri è possibile trovare anche un metro di neve”.