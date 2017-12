Asiago, auto cappottata: pensionato miracolato

È scivolato con la sua auto sul fondo stradale ghiacciato il pensionato che lunedì verso le 9:15 è uscito di strada mentre saliva sull’Altopiano. L’anziano, un 70enne di Mason originario di Asiago, in una curva tra Cesuna e Canove, in via Fondi, ha perso il controllo dell’Citroen che si è cappottata.

L’automobilista è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno estratto il vicentino.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno portato l’uomo in ospedale con ferite guaribili in 15 giorni.