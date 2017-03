Asiago, arriva la tappa dell'Off Road show

Arriva sull’Altopiano di Asiago la VII tappa del “Off Road Show” di General Tire, il tour patrocinato dalla Federazione Italiana Fuoristrada, che dal 20 febbraio al 9 marzo attraversa alcune località montane e collinari del nord del paese e si concluderà a Viareggio. Il viaggio partito da Usseaux ha continuato la sua corsa passando per Alagna, Franciacorta, Val Seriana, Val Camonica, Valtellina, Altopiano di Asiago, Andalo e Lago di Garda. Dieci tappe in diciotto giorni con protagonisti Riccardo Scarlato conduttore televisivo del programma Go Kart e Giorgia Crivello, che insieme a Scarlato conduce On Race su Sportitalia.

I due piloti, a bordo di un 4X4 equipaggiato General Tire partiranno il 4 marzo alle 10 dal punto vendita Zuin Gomme Via Bortolo Sacchi, 56 - Bassano del Grappa (VI), per raggiungere l’altopiano di Asiago e consegnare un set di pneumatici all’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) Nucleo 82° - Asiago.

Dopo il percorso in fuoristrada è in programma una visita al Museo del Grappa.

La tappa dell’altopiano di Asiago così come l’intero “Off Road Show” sarà seguita sui social attraverso le testimonianze video e fotografiche dei due protagonisti, che condivideranno con gli utenti le emozioni del viaggio su percorsi alternativi in cerca di avventura e libertà su strade sterrate tra natura e paesaggi di straordinaria bellezza e sarà seguito anche da Radio Number One, partner ufficiale dell’evento.

Giorgia Crivello e Riccardo Scarlato saranno presenti allo stand del Gruppo Sirio (Padiglione 20 Stand E 52) in occasione della 27esima edizione di Autopromotec, rassegna internazionale specializzata in attrezzature e aftermarket automobilistico – in programma a Bologna dal 24 al 28 maggio – per raccontare la loro esperienza all’Off Road Show.