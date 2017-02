Asiago, anziano in trappola al terzo piano: salvato dai pompieri

Ci è voluta la “scala italiana” per liberare il signore che giovedì pomeriggio è rimasto chiuso al terzo piano di un poggiolo dopo la chiusura accidentale della serranda. È successo in via Lavorane ad Asiago. L'uomo ha attirato l'attenzione dei passanti che hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco.

I pompieri, dopo essersi assicurati con delle imbragature di sicurezza, hanno raggiunto prima il tetto spiovente della tipica casa di montagna, da dove hanno issato una scala ganci per raggiungere l’abbaino ed entrare nell’alloggio, liberando così l’uomo rimasto chiuso in terrazza.