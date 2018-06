Arzignano, vandalismo sul monumento ai Caduti: caccia ai responsabili

Nei giorni scorsi il monumento ai caduti nella Grande Guerra del cortile antistante il Teatro Mattarello è stato oggetto di atti di vandalismo da parte di ignoti. Il basamento in marmo del monumento è stato, infatti, imbrattato con un pennarello di colore blu.



“Ancora una volta, nonostante l’attenzione e la cura dell’Amministrazione per il bene pubblico, alcuni delinquenti hanno deciso di vandalizzare un monumento arzignanese” -dichiara il consigliere delegato al Decoro Urbano, Carmelo Bordin. “Cercheremo di individuare i responsabili –continua Bordin- e a tal fine, certo di interpretare il pensiero dei presidenti delle associazioni combattentistiche e d’arma, indignati per quanto accaduto, chiediamo anche la collaborazione della cittadinanza per fornire informazioni o segnalare episodi simili”.



“Pur augurandomi che si tratti di una ‘ragazzata’ –aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin- e non di un atto indirizzato al monumento in quanto tale, che ricorda un altro tipo di giovani, i soldati morti in guerra, che si sono immolati per la patria e per libertà delle quali alcuni contemporanei si fanno beffa, invito anch’io la cittadinanza per l’ennesima volta ad essere e a segnalare atti di questo tipo al fine di individuare i responsabili.

Da parte nostra non possiamo che incentivare i controlli da parte della polizia locale ricordando che l’atto vandalico su un bene pubblico è reato e che l’Amministrazione, laddove vengano individuati i responsabili, procederà affinché non manchino conseguenze legali per chi si macchia di tale reato”.