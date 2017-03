Arzignano, vandali incastrati dalle telecamere: sono tre stranieri ubriachi

Le indagini dei carabinieri e della Polizia Locale di Arzignano hanno portato all'individuazione dei responsabili degli atti di vandalismo che hanno interessato il centro storico della città nella nottata fra sabato e domenica. Tre giovani stranieri sono stati immortalati dalle videocamere di sorveglianza mentre devastavano l'arredo urbano.



“Sulle indagini, tuttora in corso, sono tenuto a mantenere il più stretto riserbo”, dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “Ma posso esprimere - continua - la massima soddisfazione per l'efficienza e la velocità dei carabinieri e della polizia locale che nel volgere di poche ore avevano già individuato la giusta pista da seguire”.



Il sindaco è così tornato in possesso della bandiera rubata dal pennone di Piazza Marconi. I malviventi avevano reciso il cavo e l'avevano asportata. “Ribadisco -conclude il sindaco- che devo mantenere il massimo riserbo, ma posso annunciare alla cittadinanza che chiarezza, su questo increscioso episodio è stata fatta”.