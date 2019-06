Tir incastrato blocca la strada per ore

Via Cisalpina è stata chiusa al traffico per un camion che non poteva transitare in quella strada e che si è incastrato sulla curva. La via è stata chiusa per un paio d'ore per l'interveno delle autogrù che hanno sollevato il mezzo pesante e girato. Sul posto, da un lato e dall’altro, la Polizia Locale che ha gestito la situazione, tornata alla normalità alle 10:50.