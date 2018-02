Arzignano, spaccia eroina davanti alle scuole medie: arrestato 19enne

Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri hanno arrestato Timothy Odijie, nigeriano 19enne, domiciliato ad Arzignano, sorpreso mentre stava per vendere due dosi di stupefacente nei pressi delle scuole medie. Il giovane, ai prmi di gennaio era stato deferito in stato di libertà, per il reato di spaccio di stupefacenti, assieme alla sua compagna, coetanea e connazionale B.E., che con lui condivide un’ appartamento nella città del Grifo.

I militari arzignanesi, coordinati dal luogotenente Michele Mascolo, avevano ricostruito un discreto traffico di stupefacenti gestito dai due africani, documentando molteplici cessioni di eroina nei confronti di più acquirenti, sia italiani che stranieri, questi ultimi per lo più operai indiani. Dal mese di ottobre 2017 lo spaccio avveniva con contatti telefonici e appuntamenti in luoghi densamente frequentati quali piazze e fermate degli autobus, ma anche nei parcheggi delle scuole, frequentate da studenti minorenni.

Poco prima delle 13.30 di ieri i carabinieri hanno notato la presenza del giovane nigeriano alla fermata dell’autobus ubicata vicino alle locali scuole medie. Con lui c'erano anche due tossicodipendenti del luogo. I militari hanno quindi bloccato lo straniero e i suoi potenziali clienti e al primo hanno trovato addosso 10 involucri di eroina, per un peso complessivo di poco superiore ai 2 grammi, nonché la somma di 60 Euro e un telefono cellulare. Dopo avere sequestrato lo stupefacente, il denaro e il telefono Odijie è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giudice, questa mattina, ha convalidato l’arresto, fissando l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni la settimana.