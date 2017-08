Arzignano, proprietari di cani non raccolgono le deiezioni: sindaco esasperato

Il sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin ha perso la pazienza: "In questi giorni ho avuto modo di notare come molti cittadini portino a spasso i loro cani senza raccoglierne le deiezioni. A tal proposito mi sono arrivate anche diverse segnalazioni dirette da parte dei cittadini.

L’atteggiamento di alcuni proprietari che non rispettano le regole, contribuisce a degradare l’immagine della città. Chiedo quindi un maggior senso civico ai proprietari degli animali. Ricordo a tal fine che esiste un regolamento di polizia municipale molto chiaro".

Il riferimento è all’articolo 41 del codice riguardante la “Tutela e controllo della popolazione canina”.

Finora i vigili urbani, dal momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (2011), hanno elevato appena tre sanzioni (di 200 euro ciascuna).

"Finora - spiega Gentilin - si è preferito applicare la logica del buonsenso e si è quindi cercato di sensibilizzare la cittadinanza prima di intervenire con spiacevoli misure ‘punitive’. Ora però la situazione impone un cambio di rotta, per una questione di civiltà, igiene, decoro e rispetto per il prossimo. Ogni proprietario di animale deve conoscere il regolamento e le sanzioni previste per chi non lo rispetta e assumersi le conseguenze di atteggiamenti scorretti”.



Ecco alcune parti salienti dell’articolo 41 del NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA)