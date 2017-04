Arzignano, in estate intervento antisismico alla scuola Zanella

Cantieri aperti in estate in alla scuola secondaria di primo grado "Giacomo Zanella" in via Bonazzi ad Arzignano. I lavori potrebbero spingersi fino all'inizio delle lezioni, ma senza pregiudicare lo svolgimento dell’attività scolastica.

L’edificio risale alla fine degli anni ‘50 ed ha subito una manutenzione straordinaria nonché una ristrutturazione interna nel 2000.

“L’intervento riguarderà l’esterno della struttura che verrà migliorata da un punto di vista sismico”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Frigo. “Non sono previsti interventi sulle fondazioni o lavori che compromettano il normale svolgimento delle lezioni".

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 530.000 euro, 480.000 dei quali finanziati dalla Regione Veneto.

Da parte dell'assessore Frigo e del sindaco Giorgio Gentilin è arrivato quindi un ringraziamento al governatore Luca Zaia.