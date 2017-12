Arzignano: Rotatoria Tosano pronta in tre settimane

Trentacinquemila veicoli al giorno e lavori in corso. Un binomio non facile da digerire per gli automobilisti che transitano ad Arzignno in via Chiampo dove si sta ultimando la rotatoria prevista per la realizzazione successiva del Tosano, che dovrebbe concretizzarsi per la fine del 2018, inizi 2019. La Giunta Comunale di Arzignano, assieme ai tecnici del Settore Gestione del Territorio, ha effettuato mercoledì pomeriggio un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

“I lavori stanno procedendo nei tempi previsti –rileva il sindaco Giorgio Gentilin- e saranno conclusi entro l’Epifania. L’azienda sta lavorando in tempi record, anche con il cattivo tempo. Solo il maltempo e le basse temperature potrebbero rallentare di qualche giorno il cantiere e la fase di asfaltatura, spostando la fine dei lavori per metà gennaio, ma quasi certi che per l’epifania sarà pronta".

Attualmente sono in fase di completamento le opere di contenimento della rotatoria ed i sottoservizi.

Nella fase finale dei lavori, quando si procederà all’asfaltatura, il traffico proveniente da Chiampo in direzione di Arzignano, sarà deviato in zona industriale. Dall’8 gennaio, invece, si prevede il ritorno ad entrambi i sensi di marcia nella nuova rotatoria.