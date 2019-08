Rogo nella notte in un appartamento: un intossicato

Nella tarda serata di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell'Industria ad Arzignano per l'incendio divampato all'interno di un un'appartamento di uno stabile: intossicata una persona.

I pompieri, intervenuti con la squadra del locale distaccamento, hanno spento le fiamme che hanno bruciato la cucina. L'uomo, residente all'interno dell'alloggio, è riuscito a mettersi in salvo, venendo fuori dalla casa già invasa dal fumo.

La persona è stata soccorsa da alcuni passanti e successivamente dal personale del suem 118, che l'ha trasportata in pronto soccorso per controlli. Danni da fumo all'intero appartamento.In corso nella notte le operazioni di aerazione dei locali e il sopralluogo dei vigili del fuoco per capire le cause del rogo. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio.